Как нужно подводить итоги года

Давайте себе справедливую оценку

Один месяц остается до наступления Нового года, и многие в этот период уже задумываются не только о самом торжестве, но и о том, чего удалось добиться за прошедший год. Психологи советуют подводить итоги грамотно, отмечая даже незначительные на первый взгляд события.

«Распишите все сферы жизни, чтобы было удобнее фиксировать достижения в каждой из них. Если глобальных целей достигнуто не было, не огорчайтесь и не корите себя, а акцентируйте внимание на моментах, которые вам все-таки удались, — даже маленькие победы могут стать началом большого успеха. Сохраняя позитивный настрой, вы с большей вероятностью продвинетесь в намеченных планах», — говорят психологи.

Полезно взглянуть на области своей жизни сторонним взглядом и справедливо оценить действия. Ни в коем случае не лишайте значимости то, что вам удалось сделать, и учитесь благодарить жизнь за все, что у вас было и есть.

