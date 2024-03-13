Как ногти могут рассказать о болезнях

Измененная ногтевая пластина — повод для обращения к врачу

Посмотрите на свои ногти. Если пластины имеют какие-то искажения, это может указывать на развитие определенного заболевания. Так, вогнутая форма и наличие продольных полос могут указывать на железодефицитную анемию, еще изменившиеся ногти становятся индикатором проблем с щитовидной железой.

«Если пальцам и ногтям присуще сходство с барабанными палочками, болезнь надо искать в легких. У людей, перенесших сердечно-сосудистую катастрофу, может наблюдаться прекращение роста одного ногтя или появление поперечной полосы на ногтях. При артрите ногти могут иметь сколы, напоминающие повреждения иглой», — говорят медики.

При псориазе ногтей меняются их цвет, толщина, форма, появляются ямочки. Если ногти поражены грибковой инфекцией, то цвет также становится иным, ногти утолщаются и расслаиваются. Когда у человека диагностируют почечную недостаточность, его ногти могут иметь на себе белые полосы.

Ногтевая пластина с особенностями порой свидетельствует и о других болезнях либо о том, что ногтям недостает питания. Какие бы метаморфозы ни происходили с ногтями, уточнить их причины нужно у врача.