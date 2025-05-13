Как не заболеть в холодном мае

Когда на улице похолодало, а дома отключили отопление, важно позаботиться о здоровье

Когда в мае температура воздуха резко падает, а в домах уже отключили отопление, в некоторых — и горячую воду, риск простудных заболеваний повышается, потому что такие условия ослабляют иммунную систему. Как же не заболеть в холодном мае?

Важно правильно одеваться, чтобы защитить себя от холода. Убедитесь, что ваши вещи теплые, и придерживайтесь многослойности — несколько слоев, пусть и тонкой одежды, позволяют организму лучше дышать и удерживать тепло, чем одному толстому свитеру. Необходимо, чтобы обувь была закрыта и защищала ноги от промокания. Надевайте носки потолще — переохлаждения ног допускать нельзя. Если на улице холодно, а ваш иммунитет не отличается крепостью, не стесняйтесь надевать в мае утепленные вещи и даже шапку. Не забывайте брать с собой зонт или дождевик.

«Соблюдайте правила гигиены, регулярно мойте руки и сторонитесь контактов с людьми, имеющими признаки ОРВИ», — предупреждают терапевты.

Когда батареи уже стали холодными, включайте кондиционер на тепловой режим либо воспользуйтесь обычным обогревателем. Создайте в помещении комфортную температуру, чтобы не приходилось ежиться от холода.

На ночь следует одеваться в теплую пижаму и носки, а также укрываться более плотным одеялом или брать дополнительный плед. Обязательно высыпайтесь, потому что качество сна влияет на состояние иммунной защиты.





Добавьте в рацион больше овощей и фруктов, а также ягод, чтобы помочь иммунной системе. Особенно важны витамин C и антиоксиданты.

«Употребляйте достаточное количество жидкости, чтобы поддержать организм в тонусе, — пейте теплую воду, чай с медом и лимоном, малиной или смородиной», — советуют врачи.

Проветривайте комнаты поочередно, чтобы не устраивать сквозняков и не переохлаждаться. Когда открываете окно в одной комнате, переходите на это время в другую.

Придерживайтесь умеренной физической активности. Упражнения важны для поддержания иммунитета и просто помогают согреться, активируя кровообращение. Не игнорируйте прогулки на свежем воздухе, главное — хорошо одеться.

Старайтесь не перенапрягаться физически, а также избегайте стрессов — все это подрывает иммунный потенциал.