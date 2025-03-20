Как не заболеть, промочив ноги

Нужно поддержать иммунную систему

В начале весны, когда тает снег и начинаются первые дожди, становится легко промочить ноги, ведь на улице образуется много луж. Сами по себе промокшие ноги не вызывают простуду или другие болезни, но это ослабляет иммунитет, что уже может стать причиной заболевания или обострения хронического недуга.

«Если вы промочили ноги, нужно скорее снять с себя мокрую обувь и носки, помыть ноги в теплой воде или вовсе опустить ноги в согревающую ванночку на несколько минут. Только при повышенной температуре этого делать не нужно. Затем надо насухо вытереть ноги и утеплиться — надеть чистые носки и тапки или укутать ноги пледом», — говорят терапевты.

Перед тем как надеть носки, можно еще сделать массаж ступней с разогревающей мазью, чтобы улучшить циркуляцию крови.

Пейте достаточное количество чистой воды, а также морсов, теплых чаев, чтобы поддержать организм и помочь иммунной системе. Питайтесь здоровой пищей и включите в рацион продукты с витамином C и другими антиоксидантами.

Чувствуете усталость или недомогание? Дайте себе время на отдых, чтобы ваш организм мог восстановиться. Обязательно хорошо высыпайтесь.