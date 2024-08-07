Как не заболеть после попадания под дождь

Своевременные действия сократят вероятность осложнений

После попадания под дождь возникает беспокойство о возможном заболевании, однако при соблюдении нескольких простых правил можно минимизировать риски недомогания, если случилось промокнуть на улице.

«Первое, что нужно сделать по приезде домой, — быстро сменить сырую одежду на сухую. Влага способствует охлаждению тела и ослаблению иммунной системы, поэтому важно избавиться от мокрых вещей как можно скорее. Затем рекомендуется принять теплый душ — он поможет вернуть нормальную температуру тела и расслабит мышцы», — рассказывают терапевты.

После душа следует обратить внимание на питание. Теплый травяной чай с медом, лимоном, корицей, имбирем (можно сочетать все при наличии) не только согреет, но и поддержит иммунитет благодаря витаминам и антиоксидантам. Употребление легкой еды, богатой полезными веществами, — фруктов, овощей, бульона также поспособствует восстановлению организма.

«Важно позаботиться о достаточном количестве жидкости, поступающей в организм, — периодически пейте воду, чай, морс, а вот алкоголя и кофе лучше избегать», — отмечают врачи.

Не допускайте переохлаждения, убедитесь, что в помещении, где вы находитесь, тепло и уютно. При возможности используйте теплый плед или горячую грелку.

Если первые симптомы простуды все же проявятся, стоит обратиться к врачу для консультации и предотвращения осложнений.