Как не заболеть перед Новым годом

Нужно позаботиться об укреплении иммунитета

Новый год — это время праздников, радости и встреч с близкими. Однако именно в этот период увеличивается риск простудных заболеваний и гриппа. Чтобы встретить Новый год в добром здравии и хорошей форме, следуйте простым рекомендациям.

Для поддержания иммунитета важно правильное питание. Включите в рацион больше свежих фруктов и овощей, богатых витаминами и минералами. Особое внимание уделите продуктам, содержащим витамин C (цитрусовым, киви, брокколи) и витамин D (жирной рыбе, яйцам). А вот сладкого и вредных жиров надо сторониться.

«Регулярные физические нагрузки помогают укрепить иммунитет. Выберите вид активности, который вам по душе, будь то прогулки на свежем воздухе, занятия спортом или танцы», — советуют терапевты.

Не забывайте о качественном сне. Старайтесь спать не менее 7—8 часов в сутки, чтобы ваш организм восстанавливался.





Элементарные правила гигиены могут значительно снизить риск заражения. Регулярно мойте руки с мылом, особенно после посещения общественных мест и перед едой. И старайтесь избегать контактов с больными. Если вы знаете, что кто-то из ваших знакомых болен, постарайтесь ограничить близкие контакты, чтобы не подхватить инфекцию.

«В дни праздников соблюдайте умеренность. Новый год часто ассоциируется с изобилием еды и алкоголя. Не переедайте и выбирайте более легкие закуски. Это поможет избежать излишнего стресса для желудка и снизить нагрузку на весь организм. Если планируете пить алкоголь, делайте это в меру, потому что такие напитки ослабляют иммунную систему и несут целый ряд побочных реакций», — отмечают врачи.

Праздничная суета может обернуться стрессом, который негативно влияет на здоровье и провоцирует болезни. Находите время для отдыха и расслабления и не пытайтесь успеть все.

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