Как не уснуть за рулем

День осведомленности о сонных водителях проходит 6 апреля

Современный ритм жизни заставляет многих людей проводить за рулем немало часов, а постоянная усталость и монотонное движение приводят к рискам засыпания во время пути, что чревато смертельной опасностью. Как не допустить катастрофы?

Чтобы не уснуть за рулем:

• регулярно отдыхайте и высыпайтесь. Особенно важно быть в форме перед путешествием или поездкой на дальние расстояния. Для предотвращения сонливости за рулем стоит делать перерывы каждые два часа, в такие промежутки можно поспать при необходимости;

• придерживайтесь физической активности. Прежде чем сесть за руль, проведите небольшую разминку или погуляйте — это поможет оставаться бодрым и сосредоточенным;

• правильно питайтесь и пейте воду. Выбирайте легкую пищу перед дальними расстояниями и всегда соблюдайте питьевой режим;

• взбодритесь. Почувствовав усталость или сонливость за рулем, можно воспользоваться такими средствами для бодрствования, как ароматерапия (хоть мазь «звездочка»), повышение громкости радио, и прочими.





Если захотелось спать, а надо еще ехать, необходимо срочно принять меры для повышения бодрствования. Сделайте перерыв для отдыха или поспите немного, если это возможно. Употребите чашку кофе или чашку холодной воды, чтобы возбудить организм. Откройте окно, чтобы в машину поступал поток воздуха, либо поговорите с попутчиком, если кто-то едет вместе с вами.

При каких обстоятельствах не стоит садиться за руль:

• алкогольное опьянение. Ни в коем случае не садитесь за руль, будучи под воздействием даже небольшого количества алкоголя;

• прием определенных лекарств. Некоторые медикаменты могут вызывать сонливость или ухудшать координацию движений. Если вы принимаете лекарства, которые способны влиять на вашу реакцию и состояние, рекомендуется воздержаться от управления автомобилем;

• усталость. Если вы устали или чувствуете сонливость, не стоит рисковать своей жизнью и безопасностью других участников дорожного движения. Лучше отдохнуть и поехать позже или воспользоваться другим видом транспорта;

• болезнь. В случае заболевания или какого-то недомогания необходимо позаботиться о своем здоровье и избежать управления транспортным средством до полного выздоровления.