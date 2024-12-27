Как не расклеиться за праздничные выходные

Нарушение распорядка дня в новогодние каникулы вызовет усталость организма

Уже ждете новогодних каникул, чтобы отоспаться и набраться сил? Жаль, но выспаться впрок и нивелировать весь вред будничного недосыпа даже в продолжительные выходные невозможно. Врачи вообще не советуют погружаться в длительную спячку. Еще есть вероятность, что в каникулы появятся занятия, которые заставят сдвинуть свой график и ложиться далеко за полночь, чего тоже не стоит делать, но, как говорится, сериал сам себя не посмотрит.

«В каникулы мы недосыпаем либо спим слишком долго. Из-за этого к концу праздников есть риск схлопотать синдром хронической усталости. И недосып, и переизбыток сна нагружают всю нервную систему. Недосып плохо сказывается на наших сосудах. Пересып влияет на метаболизм и кровяное давление, а там и до сахарного диабета недалеко», — предупреждает главный врач областной клинической больницы № 2 города Челябинска Максим Угнивенко.

Чтобы в праздники не лишиться последних сил и не выйти на работу в январе уставшим, важно не слишком отклоняться от привычного режима дня. И пусть вставать в 6 утра вам необязательно, но и ложиться далеко за полночь тоже не нужно. Если график отхода ко сну в каникулы сдвинуть больше, чем на час, организм станет испытывать стресс.





Также не рекомендуется переедать в праздники, тем более нагружать желудок на ночь.

«Когда мы много едим на ночь, то ложимся спать с тяжестью в желудке. В итоге организм занимается перевариванием пищи, а не запускает процессы, которые нам помогают восстанавливаться. Мозг тоже не отдыхает и не дает нам энергии. Сбивается сон», — отмечает доктор.

С заботой о качестве сна врач советует отказаться от использования гаджетов за час перед сном, не пить кофе за пять часов до отхода ко сну и не злоупотреблять алкоголем, усугубляющим бессонницу.

За 3—4 дня до начала рабочих будней важно избегать ночных активностей, вернуться к здоровой и полезной еде, отказаться от спиртного и больше общаться с людьми, рядом с которыми комфортно и повышается настроение.

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