Как не провоцировать головные боли в жару

Очень важно не допустить перегрева

Когда причиной головной боли становится жаркая погода, принимать лекарства необязательно, достаточно защитить себя от провоцирующих факторов.

Как не допустить головной боли в жару:

• пить прохладную или комнатной температуры воду в достаточном объеме — при обезвоживании голова обязательно заболит. Также боль возможна от холодных напитков;

• избегать душных помещений — тепловой удар может случиться не только на улице;

• резкие запахи и звуки, а также яркий свет способны привести к головной боли, потому в жару не стоит пользоваться парфюмом, важно носить солнцезащитные очки, также лучше воздержаться от прослушивания музыки в наушниках;

• защищать голову от солнца шляпой или панамой;

• принимать прохладный душ;

• при артериальной гипертензии не забывать своевременно пить медикаменты.