Когда причиной головной боли становится жаркая погода, принимать лекарства необязательно, достаточно защитить себя от провоцирующих факторов.
Как не допустить головной боли в жару:
• пить прохладную или комнатной температуры воду в достаточном объеме — при обезвоживании голова обязательно заболит. Также боль возможна от холодных напитков;
• избегать душных помещений — тепловой удар может случиться не только на улице;
• резкие запахи и звуки, а также яркий свет способны привести к головной боли, потому в жару не стоит пользоваться парфюмом, важно носить солнцезащитные очки, также лучше воздержаться от прослушивания музыки в наушниках;
• защищать голову от солнца шляпой или панамой;
• принимать прохладный душ;
• при артериальной гипертензии не забывать своевременно пить медикаменты.