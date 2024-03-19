Как не пострадать от падающих сосулек

Об этих правилах взрослые должны рассказать детям

Снежная зима в этом году привела к скоплению большого количества снега и наледи на крышах, а с приходом весны на карнизах образуются еще и сосульки. Как не пострадать от них в марте?

«Во время оттепели происходит сход снега с крыш зданий и обрыв сосулек. Находясь в опасной зоне, можно получить от падающей снежно-ледяной массы серьезные травмы и даже погибнуть», — предупреждают специалисты регионального Минздрава.

Эти правила безопасности помогут весной:

• передвигайтесь только по внешней стороне тротуа­ра;

• не стойте под карнизами и балконами, на которых образовались сосульки;

• при необходимости прохождения под обледенев­шим карнизом здания старайтесь как можно быстрее пре­одолеть этот участок;

• услышав шум сверху или предупреждающий крик, необходимо отбежать от дома или прижаться вплотную к стене, голову защитить сумкой или руками;

• не ходите по улице в наушниках, вы не услышите шума падающего снега с крыши;

• обходите стороной места, обнесенные предупре­ждающей лентой, не пытайтесь пройти за ограждение;

• увидев сосульки на карнизах и крышах, перейдите на другую сторону, где их нет;

• во время прогулок с маленькими детьми, находящимися в санках и детских колясках, не оставляйте их без присмотра в местах возможного падения с крыш глыб льда, снега крупных сосулек;

• объясните детям опасность игр во время оттепели под карнизами домов.