Снежная зима в этом году привела к скоплению большого количества снега и наледи на крышах, а с приходом весны на карнизах образуются еще и сосульки. Как не пострадать от них в марте?
«Во время оттепели происходит сход снега с крыш зданий и обрыв сосулек. Находясь в опасной зоне, можно получить от падающей снежно-ледяной массы серьезные травмы и даже погибнуть», — предупреждают специалисты регионального Минздрава.
Эти правила безопасности помогут весной:
• передвигайтесь только по внешней стороне тротуара;
• не стойте под карнизами и балконами, на которых образовались сосульки;
• при необходимости прохождения под обледеневшим карнизом здания старайтесь как можно быстрее преодолеть этот участок;
• услышав шум сверху или предупреждающий крик, необходимо отбежать от дома или прижаться вплотную к стене, голову защитить сумкой или руками;
• не ходите по улице в наушниках, вы не услышите шума падающего снега с крыши;
• обходите стороной места, обнесенные предупреждающей лентой, не пытайтесь пройти за ограждение;
• увидев сосульки на карнизах и крышах, перейдите на другую сторону, где их нет;
• во время прогулок с маленькими детьми, находящимися в санках и детских колясках, не оставляйте их без присмотра в местах возможного падения с крыш глыб льда, снега крупных сосулек;
• объясните детям опасность игр во время оттепели под карнизами домов.