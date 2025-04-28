Как не переесть во время майских праздников

Шашлыки лучше готовить на обед

Майские праздники — прекрасное время для отдыха, встреч с друзьями и, конечно, вкусной еды. Однако, как любое празднование, майские выходные могут легко привести к перееданию, что негативно скажется на самочувствии и здоровье.

Перед началом праздников полезно определиться с меню. Само мясо необязательно должно быть жирным, можно отдать предпочтение индейке, а еще важно составить варианты полезных закусок — лучше побольше свежих овощей.

«На стол вместо сладких газировок и соков следует поставить простую воду, натуральный морс, чай с лимоном без сахара. Перед приемом пищи выпейте стакан воды, часто жажду мы путаем с голодом. Если не забывать о воде, рисков переесть будет меньше», — говорят диетологи.

Слушайте свое тело. Обратите внимание на сигналы голода и насыщения. Ешьте медленно и осознанно, позволяя своему организму понять, когда он уже наелся. Постарайтесь не есть в спешке или под влиянием эмоций.





Контролируйте порции. Используйте небольшие тарелки и не кладите еду с горкой. Контроль за количеством пищи уменьшит вероятность переедания. Если после еды возникнет ощущение, что хочется чего-то еще, выждите 10—15 минут. Возможно, вы не так голодны, как вам кажется.

Всем, кто следит за питанием, важно ограничивать алкоголь: он не только добавляет лишние калории, но и повышает аппетит. Если вы планируете выпить, выбирайте напитки с низким содержанием калорий и чередуйте алкоголь с водой.

«Не пропускайте приемы пищи. Отказ от завтрака или обеда в ожидании большого ужина точно приведет к перееданию. Убедитесь, что вы питаетесь регулярно, чтобы поддерживать уровень сахара в крови и не допустить обжорства. Лучше всего застолье с шашлыком планировать на обед, потому что для вечернего времени эта пища будет тяжелой», — советуют врачи.

В праздники не игнорируйте физическую активность. Прогулка, игры или активные развлечения на свежем воздухе не только помогут сжечь калории, но и поднимут настроение.