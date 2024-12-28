Как не отравиться в праздники

Важно соблюдать сроки хранения еды

Новогодние праздники должны оставлять лишь приятные впечатления, но бывает так, что торжество омрачается пищевым отравлением. Чтобы избежать таких осложнений, важно соблюдать технологию приготовления блюд и следить за условиями и сроками хранения пищи.

«Чаще всего причиной пищевых отравлений становятся уже готовые блюда — различные многокомпонентные салаты, заправленные майонезом и сметаной, блюда из рубленого мяса, кондитерские изделия с кремом. Риск состоит в том, что данные продукты являются „оптимальным“ субстратом для размножения патогенных микроорганизмов и выделения ими большого количества токсинов. Кроме того, эти блюда могут стать причиной развития одной из опасных кишечных инфекций — сальмонеллеза», — рассказывает инфекционист Детской городской клинической больницы № 8 Челябинска Татьяна Пименова.

Особенно не рекомендуется кормить сложными блюдами детей, им также нежелательно давать десерты с белковым кремом, маринованные овощи, жареное, копченое и сладкую газировку. Если ребенок ранее не ел какой-то продукт, проявите осторожность, чтобы минимизировать риски неприятных последствий, какими может быть несварение или аллергия, например.

Продукты к празднику лучше покупать в проверенных магазинах, важно обращать внимание на целостность упаковок и сроки годности. Мясо и мясные изделия, рыбу, сметану, творог, то есть все скоропортящиеся продукты и что-либо домашнего приготовления, категорически нельзя приобретать в местах несанкционированной торговли.





Что еще важно:

• храните сырые продукты отдельно от других ингредиентов;

• используйте нижнюю полку холодильника для охлаждения сырой мясной и рыбной продукции;

• следите за чистотой своего холодильника и температурой в нем — она не должна быть выше +5°С;

• оставшиеся блюда с праздничного стола вовремя убирайте в холодильник, перекладывая их перед этим в контейнеры с герметичными крышками. Можно, как в общепите, подписать время приготовления блюда, чтобы не пропустить истечение срока годности;

• всегда мойте руки перед едой, приготовлением пищи, после туалета, контакта с животными, улицы и пр.;

• соблюдайте чистоту на кухне, особенно во время приготовления еды. Одни из самых загрязненных предметов кухни — губки для посуды и тряпки для столов. Меняйте их чаще;

• на вашей кухне должно быть несколько разделочных досок и ножей: одна пара для хлеба, вторая для мясных продуктов и третья для фруктов и овощей;

• заправляйте салаты перед самой подачей;

• десерты с кремом храните строго в холодильнике.

Отметим, даже при соблюдении всех санитарных норм можно почувствовать себя плохо, если не знать меры в еде, поэтому следите не только за качеством пищи, но и за ее количеством.

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