Как не отравиться маринованными грибами

Какие признаки указывают на ботулизм

Маринованные грибы являются очень популярным угощением на зимнем столе, особенно в праздничные дни. Но если при консервации грибов допускаются нарушения, вкусное застолье обернется ухудшением самочувствия и даже может стать причиной летального исхода. Причем опасность могут представлять как домашние, так и магазинные грибы (это бывает гораздо реже, но тоже случается).

«При ботулизме — отравлении токсинами — пострадавший мучается сухостью в ротовой полости, ему тяжело глотать, у него двоится перед глазами, нарушается речь, ослабевают конечности, появляется утомление, возникают проблемы со стулом, приступы тошноты и рвоты, нарушается дыхание, кружится голова, болит живот», — говорят токсикологи.

Когда перед маринованием в банку попадает продукт, на котором есть земля, законсервируются не только грибы, но и споры бактерий, и в безвоздушной среде из них начнет выделяться яд. Подвох в том, что, открыв опасную заготовку, человек не распознает ни визуально, ни по вкусу, что грибы непригодны для еды.

Чтобы защититься от ботулизма, не стоит приобретать маринованные грибы с рук. Если вы готовите грибы самостоятельно, тщательно очищайте их перед тем, как положить в банку, а испорченные или старые грибы вообще не годятся для консервации. Если банка с продукцией вздулась, от нее лучше избавиться. Грибы вообще не рекомендуется герметично закрывать при домашнем изготовлении. С профилактической целью рекомендуется подвергать консервированные грибы кипячению на протяжении 20—25 минут перед тем, как употребить их.

Отметим, признаки отравления грибами, развившиеся через два часа после еды, не столь опасны, как те, что появляются через больший промежуток времени, например шесть часов.