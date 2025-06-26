Как не нужно поступать со своим кишечником

Клизмы и прочее самолечение только усугубляют проблемы со здоровьем

Каждый проктолог имеет «черный список», куда вносит все вредные привычки своих пациентов, и самое сложное, отмечают врачи, порой бывает даже не в устранении последствий некоторых способов «оздоровления», а в том, чтобы убедить пациентов не повторять сомнительных действий.

«Одним из самых распространенных заблуждений многих людей является вера в то, что кишечник нужно „чистить от шлаков“, но этому органу не требуется никакой регулярной чистки. По-настоящему нуждается кишечник в нормальном режиме питания, воде и движении. А вот регулярными клизмами смоется вся полезная микрофлора, потому последствия будут плачевными», — говорят проктологи.

Другие пациенты вместо клизм предпочитают регулярный прием слабительных, которые они подобрали себе сами, тем самым развивая проблемы со слизистой и ленивый кишечник. Запор является симптомом, а не диагнозом, потому не стоит заниматься его маскировкой, надо разбираться с причиной отсутствия стула. Да, порой слабительные бывают нужны, но их назначение надо доверить врачу.





«Есть пациенты, которые приходят к решению полной замены овощей и фруктов на БАДы с клетчаткой, но из добавок можно получить лишь часть того, чем могут обеспечить натуральные продукты. Не стоит забывать, что во фруктах и овощах содержатся не только пищевые волокна, но и витамины с минералами. Прием добавок допустим, и лучше, если они прописаны врачом, но заменять ими полноценное питание нельзя», — сообщают специалисты.

Встречаются и пациенты, избегающие такого важного обследования, как колоноскопия, опасаясь чем-нибудь заразиться, например подцепить глистов. Однако эндоскоп подвергается многоступенчатой стерилизации, что исключает подобные риски.

Также среди распространенных ошибок — лечение геморроя свечами из аптеки. Любыми. Будто они все обладают одинаковым действием. Однако геморрой различается стадиями, формами и осложнениями, потому лечение нужно доверить исключительно специалисту, а не рекламе или соседке, практикующей народные методы борьбы с геморроем типа «картофельных свечей» или «огуречных компрессов».

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