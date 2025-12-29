Как не мучиться похмельем после Нового года

Если в разгар праздника стало плохо, надо вызывать скорую

Новогодняя ночь — праздник, полный веселья, радости и, конечно же, блюд и напитков. Однако утро следующего дня может омрачиться неприятными симптомами похмелья, если полностью перестать себя контролировать за столом. Как защитить организм и начать год со свежей головой?

«Похмелье — это состояние организма, возникающее вследствие употребления алкоголя. Оно проявляется головной болью, тошнотой, сухостью во рту, слабостью и раздражительностью. Причины возникновения похмелья связаны с обезвоживанием, токсическим действием продуктов распада этанола и нарушением электролитного баланса», — говорят наркологи.

Самый простой способ избежать похмелья — контролировать количество выпиваемого спиртного. Помните, что алкоголь лучше употреблять небольшими порциями, делая перерывы между тостами.

Перед началом праздника обязательно перекусите. Жирная пища замедлит всасывание алкоголя в кровь, защитив организм от быстрого опьянения. Однако избегайте чрезмерно жирной пищи, так как она создает дополнительную нагрузку на печень.

Обильное питье воды помогает организму справляться с алкоголем, поэтому после каждой порции спиртного важно пить воду, чтобы компенсировать потерю жидкости и не пьянеть стремительно.





«Алкоголь особенно разрушителен для витаминов группы B, необходимых для нормальной работы нервной системы. Прием витаминов перед праздниками или после их окончания помогает поддержать организм. Важно, чтобы витамины были назначены врачом и не сочетались вами с алкоголем», — сообщают медики.

Прием активированного угля перед употреблением алкоголя содействует уменьшению симптомов интоксикации, связывая вредные вещества и выводя их из организма.

Различные виды алкоголя имеют свои особенности, потому могут быть несочетаемы друг с другом, что ухудшает самочувствие и усиливает симптомы похмелья. Лучше выбрать для себя один напиток и пить только его на протяжении всего праздника. Также нежелательно смешение алкоголя со сладкими газированными напитками — это быстрее опьяняет и осложняет самочувствие наутро.

Если в разгар праздника вы почувствуете себя плохо из-за алкоголя, даже если выпили немного, вызывайте скорую помощь. Помимо превышения в количестве, могут быть риски пострадать от плохого качества спиртного, что требует незамедлительной медицинской помощи.

