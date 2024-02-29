Как не лишить организм кальция при употреблении кофе

Напиток вымывает микроэлемент

Кофе может приносить организму пользу, если выбирать качественное сырье для изготовления напитка. Что уж говорить о вкусе и аромате, на которых кофеманы буквально помешаны. Однако любимый напиток может и навредить здоровью, если злоупотреблять его количеством.

«Танинам, входящим в состав кофе, присущи активные связывающие способности. В организме человека танины вступают во взаимодействие с таким важным для нашего здоровья микроэлементом, как кальций, что мешает его должному усвоению. Кальций отвечает не только за состояние костного аппарата и зубов, но и за мышечную деятельность, в том числе и работу миокарда», — объясняют медики.

При чрезмерном потреблении кофе в организме на фоне дефицита кальция повышается уровень паратгормона, обеспечивающего нас недостающим элементом. Для восполнения брешей кальций извлекается из мышц, делая их слабыми, а также из костей и зубов, повышая их хрупкость.

Старайтесь пить не более двух чашек кофе в день и не ранее, чем через час после того, как примете пищу.