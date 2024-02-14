Как не допустить развития гастрита у школьника

По каким жалобам определить развитие болезни

Когда ребенок часто жалуется на ноющие тупые либо острые боли в животе, ощущение давления в желудке, неприятный привкус в ротовой полости, изжогу, тошноту, запор и если вы заметили, что у ребенка снизился аппетит и появилась быстрая утомляемость, необходимо отвести его к врачу. Такие признаки могут говорить о развитии гастрита.

Основные причины гастритов:

• нерегулярное питание с большими временными промежутками;

• питание всухомятку и второпях;

• потребление нездоровой пищи, богатой красителями и консервантами, обилие в рационе жирных или острых продуктов и однообразие блюд;

• пищевая аллергия, хронические инфекции, длительный прием медикаментов;

• плохая экология больших городов и стрессы.

Если в семье культивируется правильное питание, ребенок будет следовать родительскому примеру. Взрослые не должны делать того, за что часто сами ругают детей. Например, кусочничать или забывать о приеме пищи, жевать что-то в спешке. Важно питаться разнообразно и стараться делать блюда полезными. Например, реже обращаться к жарению.

Следует позаботиться о питании ребенка в школе, если чадо подолгу находится в учебном заведении. Он должен полноценно пообедать в столовой. Также необходимо продумать полезные перекусы, чтобы разрывы между основными приемами пищи не были очень большими.

«Уберечь ребенка, а особенно подростка, от пищевых соблазнов — нелегкая задача, но нужно постараться предупредить его о возможных опасностях несбалансированного рациона и сделать правильное питание нормой его жизни», — говорит педиатр Анастасия Демидова.

Если гастрит уже начал развиваться, врач пропишет комплексное медикаментозное лечение и диету, подходящую именно вашему ребенку. Система питания будет зависеть от фазы заболевания, возраста пациента, степени нарушений функций желудка и наличия сопутствующих патологий.