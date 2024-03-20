Как не бояться идти в фитнес-зал

Весна — подходящее время для преображения

Человек, который никогда не был в фитнес-зале, может иметь ряд страхов относительно своего первого визита. Но стоит ли лишать себя возможности укрепить здоровье и улучшить фигуру из-за надуманных опасений осуждения?

Люди, которые ходят в зал уже продолжительное время, знают, что в этом месте каждый занят исключительно собой, сосредоточен на выполнении упражнений, а не на том, как новичок осваивает один из тренажеров.

Если в одиночку идти не хочется, обзаведитесь единомышленником — в компании друга или подруги уже не так боязно идти в непривычную среду. Но помните, что вы пришли заниматься своим телом, а не болтать на отвлеченные темы.

«Не думайте, что зал посещают одни качки и фитоняшки, все люди разные, и даже те, у кого сейчас идеальная фигура, изначально выглядели по-другому. Люди как раз приходят в зал за лучшей фигурой, и вам стоит похвалить себя, что есть желание стать лучше», — говорят тренеры.

Для ознакомления с тренажерами, и вообще схемой зала, обратитесь за помощью к профессиональным инструкторам. Вам точно понадобится хотя бы одна вводная тренировка — она обычно включена в стоимость абонемента. Лучше взять порядка девяти тренировок: например, если вы будете ходить по три раза в неделю, то за три недели освоите комплекс упражнений, предложенных тренером. Спустя три месяца занятий вы можете снова обратиться к профессионалу и вам покажут тренировку более продвинутого уровня.

Чтобы заниматься было удобнее, приобретите специальную одежду и обувь — необязательно брендовую и дорогую, главное — удобную, ничто не должно сковывать ваших движений и отвлекать. Например, женщинам рекомендуется надевать фитнес-лиф, который будет хорошо поддерживать грудь, иначе ее придется все время поправлять, а это мешает.

Кстати, в первый визит вы может просто прийти в качестве «наблюдателя» — займите беговую дорожку, велотренажер или эллипс и смотрите, как ведут себя другие люди, — вы убедитесь, что все заняты лишь своей тренировкой.