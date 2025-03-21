Как научиться распознавать собственные эмоции

Иногда человек не может понять, что он чувствует на самом деле

Когда человеку бывает, например, плохо, он может сослаться на скверное настроение и нахлынувшую грусть, но что в действительности скрывается за этой «грустью»?

«В психологии существует термин „алекситимия“, которым описывается состояние непонимания своих эмоций. Представьте, что вы перестали чувствовать вкус еды, вам все равно, что есть, и такое ощущение, что вы можете употребить даже что-то несъедобное. Так вот с чувствами та же история. „Рецепторы“ души не должны быть атрофированными», — говорят психологи.

Например, чувство гнева свидетельствует о том, что границы человека нарушаются, обоснованные страхи предупреждают нас об угрозах, чувство отвращения — о чем-то, что способно нанести вред, а при любопытстве идет сигнал о жажде новых познаний. Вот поэтому важно распознавать свои чувства.

Если контакта с эмоциональной сферой не происходит, нам неизвестно о наших истинных желаниях. Мы не в состоянии понять, что для нас будет полезно. А еще мы становимся уязвимыми, пропуская тревожные звоночки в отношениях или, допустим, не давая отпора насмехающимся родственникам.

Снова научиться чувствовать поможет отслеживание всех своих действий и мыслей, проговаривание себе того, по какой причине вы поступаете так, а не по-другому, что при этом ощущаете. Важно не убегать от себя, а задавать себе больше вопросов и пытаться дойти до сути.