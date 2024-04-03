Как научить себя высыпаться

Привычку можно выработать за две недели

Основная функция сна заключается в восстановлении физических сил и эмоционального состояния, поэтому важно, чтобы сон был полноценным и качественным. Взрослым для хорошего самочувствия требуется около 7—9 часов сна каждую ночь.

«Сокращение сна даже на один час от рекомендуемой нормы снижает защитные функции организма и его способность противостоять инфекциям. Недостаток сна увеличивает вероятность возникновения когнитивных нарушений, артериальной гипертонии, сахарного диабета, ожирения», — предупреждают специалисты Клинической больницы «РЖД-Медицина» города Челябинска.

Для сохранения здорового режима сна рекомендуется:

• за 10 часов перед сном не потреблять кофеина;

• за 3 часа перед сном не должно быть еды и алкоголя. Последний прием пищи устраивайте за 2—3 часа до отхода ко сну, но также не нужно ложиться спать голодным: если очень захочется есть, помогут теплое молоко с медом, банан или яблоко;

• за 2 часа перед сном не занимайтесь никакими делами, не давайте мозгу новой информации и не создавайте впечатлений;

• за 1 час перед сном будьте подальше от экранов телевизора, смартфона, компьютера;

• не откладывайте будильник по утрам на «попозже».

В таком режиме нужно продержаться от двух недель до двух месяцев, за этот период случится закрепление привычки.

Если нормализовать сон самостоятельно не удастся, обращайтесь к неврологу.