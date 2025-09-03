Как мотивировать ребенка делать уроки

Напоминать о домашнем задании сразу после школы не нужно

Психологи советуют родителям не заговаривать о домашнем задании сразу, как только ребенок возвращается домой из школы. Сначала ученик должен перекусить и переключиться на отдых от учебы через активную деятельность, например прогулку продолжительностью 20—40 минут, — так восстанавливается внимание и рабочая память после школьных занятий. Неизнуряющая физическая нагрузка поможет подготовиться к очередному этапу умственной работы.

Приступать к выполнению домашки лучше с чего-то легкого: сначала выполняется простое и короткое, обеспечивающее приливом мотивации, затем то, что требует больших усилий и времени.

Усваивать пройденное помогают упражнения для самопроверки — практикуйте небольшие тесты или пересказы — это будет эффективнее многократного прочитывания и зубрежки.

«Не давайте ребенку плакать из-за ошибок, не подпитывайте негативные эмоции своими укорами. Родители должны понимать и донести это до детей, что благодаря ошибкам мы растем и, если сейчас что-то не получилось, значит, нужна новая попытка, которая обязательно приведет к лучшему результату», — говорят психологи.

Всегда отмечайте прогресс ребенка, хвалите его, акцентируя внимание на его действиях и усилиях, и никогда не сравнивайте с другими детьми, которые в чем-то лучше или хуже.

Домашние задания помогают детям закреплять знания, полученные в школе, учат грамотно распределять свое время и усилия, не бросать начатое. От родителей требуется только поддержка, но не контроль. Взрослый лишь объясняет и направляет, а ребенок делает уроки сам. Родители, которые все перепроверяют и тем более переделывают, наносят сильный удар по внутренней мотивации школьника. Также ребенок более увлечен уроками, когда сам решает, с чего ему начать, а не тогда, когда мама кричит, что первым делом надо выучить математику.

Что касается учеников старшей школы, им сложнее усадить себя за уроки. Тут родители могут подсказать им разбивать работу на блоки: например, отдохнув полчаса после школы, нужно полчаса уделить химии, затем можно сделать перерыв в 10 минут и приступить к другому заданию.

