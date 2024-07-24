Как меняется кожа от недосыпа

Дефицит сна плохо отражается на внешности

Если вы не выспались один раз, у вас будет непростой день — невнимательность, сложности с концентрацией, плохое настроение. Но когда вы лишаете себя нормального сна в течение длительного периода, пострадает не только физическое состояние и работоспособность, но и ваша внешность.

«Долгосрочная перспектива при недостатке сна сулит ранние признаки старения: морщины, потерю упругости и обвисшие участки кожи», — предупреждают дерматологи.

Как недосып влияет на кожу:

• уходит естественное сияние;

• появляются темные круги под глазами;

• ухудшается текстура кожи, возникает сухость;

• прорисовываются морщины и прочие признаки старения.

При нехватке сна процессы выработки коллагена нарушаются, и это сказывается на качестве кожных покровов. Чтобы внешность и здоровье были в порядке, нужен ежедневный полноценный семи-восьмичасовой сон.