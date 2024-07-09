Как меньше потеть в жару

Когда лучше наносить на тело антиперспирант

Если бы человек не потел, он бы просто умирал от перегрева, поэтому нельзя ненавидеть свое потоотделение, ведь благодаря этому процессу тело может регулировать температуру и охлаждаться. Также нельзя не согласиться с тем, что обильное потоотделение может сильно досаждать и есть смысл воспользоваться некоторыми способами, сокращающими его интенсивность.

«Для уменьшения потоотделения нужно пользоваться антиперспирантом, действие которого направлено не только на нейтрализацию неприятного запаха, как у дезодоранта, но и на блокировку потовых желез и сокращение выделения пота. Попробуйте наносить антиперспирант не утром, а перед тем, как будете ложиться спать, — ночью потоотделение менее выражено», — говорят дерматологи.

Откажитесь в жару от сладкой газировки, кофе, острой пищи и других продуктов, повышающих потливость и температуру тела из-за нагрузки, которая дается надпочечникам.

Важно! Обязательно пейте достаточно воды, чтобы не пострадать от обезвоживания.

Одевайтесь в светлые и просторные одежды из натуральных материалов, которые дают телу дышать и могут впитывать пот, не создавая опасного «парникового эффекта». Подумайте и о ногах — плотные носки и громоздкая обувь являются неподходящими для лета.

Если справиться с излишней потливостью никак не получается, покажитесь врачу, тем более если вы сильно потеете не только в жару. Чрезмерное потоотделение порой бывает симптомом какого-нибудь серьезного заболевания.