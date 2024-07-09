Если бы человек не потел, он бы просто умирал от перегрева, поэтому нельзя ненавидеть свое потоотделение, ведь благодаря этому процессу тело может регулировать температуру и охлаждаться. Также нельзя не согласиться с тем, что обильное потоотделение может сильно досаждать и есть смысл воспользоваться некоторыми способами, сокращающими его интенсивность.
«Для уменьшения потоотделения нужно пользоваться антиперспирантом, действие которого направлено не только на нейтрализацию неприятного запаха, как у дезодоранта, но и на блокировку потовых желез и сокращение выделения пота. Попробуйте наносить антиперспирант не утром, а перед тем, как будете ложиться спать, — ночью потоотделение менее выражено», — говорят дерматологи.
Откажитесь в жару от сладкой газировки, кофе, острой пищи и других продуктов, повышающих потливость и температуру тела из-за нагрузки, которая дается надпочечникам.
Важно! Обязательно пейте достаточно воды, чтобы не пострадать от обезвоживания.
Одевайтесь в светлые и просторные одежды из натуральных материалов, которые дают телу дышать и могут впитывать пот, не создавая опасного «парникового эффекта». Подумайте и о ногах — плотные носки и громоздкая обувь являются неподходящими для лета.
Если справиться с излишней потливостью никак не получается, покажитесь врачу, тем более если вы сильно потеете не только в жару. Чрезмерное потоотделение порой бывает симптомом какого-нибудь серьезного заболевания.