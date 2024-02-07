Как майонез «обманывает» ваш организм

Лучше убрать продукт из рациона

Если на полке вашего холодильника хранится майонез, вы рискуете быть «обманутым» его воздействием на организм, потому медики советуют избавиться от соуса и не употреблять его.

«В майонезе содержатся трансжиры, являющиеся изомерами жирных кислот, которые могут „обманывать“ организм человека путем встраивания в клеточные биомембраны взамен натуральным омега-3 и омега-6 жирным кислотам», — предупреждают специалисты.

От таких трансконфигураций формируется онкогенез, появляется атеросклероз, увеличиваются риски развития сахарного диабета, а также страдает иммунная система, потому что нежелательный процесс вмешивается в деятельность ферментов, защищающих организм.

Эксперты отмечают, что майонез, разлитый в пластиковую упаковку, несет потребителю дополнительный «сюрприз». Уксус, который есть в продукте, имеет свойство вбирать в себя канцерогенные компоненты упаковки, что позже будут съедены человеком.