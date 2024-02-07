Если на полке вашего холодильника хранится майонез, вы рискуете быть «обманутым» его воздействием на организм, потому медики советуют избавиться от соуса и не употреблять его.
«В майонезе содержатся трансжиры, являющиеся изомерами жирных кислот, которые могут „обманывать“ организм человека путем встраивания в клеточные биомембраны взамен натуральным омега-3 и омега-6 жирным кислотам», — предупреждают специалисты.
От таких трансконфигураций формируется онкогенез, появляется атеросклероз, увеличиваются риски развития сахарного диабета, а также страдает иммунная система, потому что нежелательный процесс вмешивается в деятельность ферментов, защищающих организм.
Эксперты отмечают, что майонез, разлитый в пластиковую упаковку, несет потребителю дополнительный «сюрприз». Уксус, который есть в продукте, имеет свойство вбирать в себя канцерогенные компоненты упаковки, что позже будут съедены человеком.