Как лестница может выявить патологии сердца и мозга

Простой тест всегда используется в медицине

Врачи часто прибегают к тесту с лестницей, чтобы оценить состояние здоровья пациента. Поэтому, собираясь на прием к врачу, можете проверить себя, на какое количество ступеней вы способны подняться, а затем спуститься без жалоб на самочувствие.

«Такой тест занесен во все кардиологические стандарты, по его результатам можно выявить „нестабильную стенокардию“. Если сердечные сокращения соответствуют положенным нормам, мозгу хватает кислорода и человек поднимается хоть на десятый этаж без каких-то затруднений. При наличии одышки уже перед вторым этажом нужно принимать срочные меры», — говорят кардиологи.

Если сердечная мышца ослаблена, миокард не может нормально сокращаться и страдает от недостаточного кровоснабжения, что и вызывает неприятные симптомы в виде одышки и боли.

Также лестница позволяет оценить здоровье мозга: если при спуске человек сталкивается с тем, что предметы двоятся, нужно исключить опухолевый процесс. Стоит отметить, что особенность может иметь врожденную природу, когда же двоение появляется неожиданным образом уже у взрослого человека, требуется проверить, не поражена ли центральная нервная система. В этом случае рекомендуется проведение МРТ.

Кроме этого, лестницей проверяется состояние опорно-двигательного аппарата. Если, поднимаясь, человек испытывает боли в коленях, нужно посетить ортопеда или ревматолога, чтобы узнать, не поврежден ли мениск и не развился ли артроз.