Как лечить герпес над губой

Какие факторы его провоцируют

Герпес над губой, или простой герпес, возникает вследствие заражения вирусом простого герпеса первого типа. Этот вирус весьма распространен среди населения планеты. После первичного инфицирования вирус сохраняется в организме пожизненно, находясь в латентном состоянии в нервных ганглиях.

Чаще всего первые проявления герпеса возникают еще в детском возрасте. Обычно заражение происходит бытовым путем — через поцелуи, общую посуду, полотенца и прочие предметы личной гигиены. Рецидивы заболевания связаны с активацией вируса, находящегося в спящем состоянии.

Реактивация вируса и появление высыпаний часто провоцируются:

• ослаблением иммунитета — простудные заболевания, хронические болезни, стрессовые ситуации способствуют снижению защитных сил организма;

• переохлаждением — длительное пребывание на холоде или резкий перепад температур могут вызвать рецидив герпеса;

• влиянием ультрафиолета — чрезмерное воздействие солнечных лучей также считается фактором риска обострения инфекции;

• менструацией — гормональные изменения, происходящие в женском организме перед менструацией, могут способствовать появлению герпетической сыпи;

• повреждениями кожи — травмы слизистой оболочки полости рта и губ создают благоприятные условия для активации вируса.





Как лечить герпес? При симптомах герпеса важно начать терапию как можно раньше, поскольку это позволяет сократить продолжительность заболевания и уменьшить выраженность клинических проявлений. Основные методы лечения включают местное воздействие с использованием противовирусных мазей и кремов, содержащих активные вещества, подавляющие размножение вируса, применение антисептических препаратов для предотвращения вторичной бактериальной инфекции, обработку пораженных участков дезинфицирующими растворами. При тяжелых формах герпеса или частых рецидивах врач может назначить противовирусные препараты системного действия, иммуностимулирующие средства и витаминотерапию.

Для профилактики обострений герпеса рекомендуется соблюдать ряд простых мер: избегать переохлаждения и перегревания организма, поддерживать высокий уровень иммунной защиты посредством здорового образа жизни, правильного питания и регулярных физических нагрузок, использовать защитные кремы и бальзамы для губ перед выходом на солнце или мороз, ограничить контакт с людьми, имеющими признаки активного герпеса, регулярно проводить гигиенический уход за полостью рта и кожей лица.

