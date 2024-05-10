Как хорошо отдыхать в мае и не только

Важно дать себе то, что вызывает интерес

Май щедр на выходные дни, но куда же их потратить и как понять, какой именно отдых придаст сил и поможет восстановится?

В распоряжении человека находятся три сферы, которым необходимо давать отдых и обеспечивать наполнение — это тело, эмоции, а также расширение картины мира — мысли, новые впечатления. Определить, какой именно отдых подходит человеку, помогает его будничная деятельность. Если работать приходится физически, то больше всего в отдыхе нуждается тело, тогда совершенно нормально, если отдыхом станет лежание на диване, посещение бассейна или массажного кабинета. При сидячей работе, напротив, отдыхом считается более активное времяпрепровождение.

«Когда человек работает дома, то отдыхать лучше не в онлайне, а за пределами интернета, то есть вместо игр и сериалов следует отправиться на природу или встречу с близкими людьми, чтобы дать мозгу впечатлений, по которым он изголодался. Когда работа сопряжена с эмоциями и общением с людьми, отдыхом является уединение и созерцание, например, учительница, которая отдыхает в саду, высаживая цветы или обрабатывая грядки — это нормально, хотя для других — это „каторга“, поэтому важно доверять себе и делать то, что нравится», — говорит психолог, директор института научной прикладной психологии Эльмира Гаязова.





Отдых представляет собой нечто противопоставимое вашей привычной среде, то, чего у вас нет — зона голода и любопытства, а также то, что вас вдохновляет. Если вы хотите рисовать картину по номерам или вязать, не надо заставлять себя куда-то идти с друзьями, черпайте ресурсы из занятий рукоделием. И не забываем о новизне — проведите день-два в необычном и непривычном для себя месте, а после возвращайтесь в любимое кресло и открывайте книжку, как привыкли расслабляться.

«Еще важно замечать состояние здесь и теперь, чтобы отвечать на свои нынешние потребности. Если раньше темперамент тянул вас в горы, а сейчас вы мама в декрете, наверное, вам просто хочется хорошо выспаться — это тот отдых, который необходим и полезен», — отмечает специалист.

И никогда не заставляйте себя делать то, что вам претит, то есть, не имея сил на встречу с друзьями или посиделки с родственниками, деликатно отказывайтесь и позволяйте себе наполниться, чтобы в следующий раз порадовать близких своим присутствием.





«Мне очень нравится такая метафора: если я сейчас буду игнорировать свои потребности или антипотребности, то у меня не будет ресурсов и сил, и тогда у этих же людей не будет меня в ресурсе и в силах, то есть я могу не прийти на эти праздники, и восстановиться, а позже мы встретимся и хорошо проведем досуг, но я могу „себя принести“, натягивать на себя улыбку, делать вид, что мне хорошо, но это будет вызывать мое раздражение, мне все меньше захочется общаться, тогда контакт будет формальным, без теплоты», — рассказывает Эльмира Гаязова.

Такие истории всегда дорого обходятся. А еще от них появляется ощущение «теперь мне должны». В обратной ситуации, если кто-то не придет на ваше торжество, когда не сможет, вы будете говорить, что когда-то ради этого человека «пошли на жертву». Насилуя себя, вы ждете, что другие будут поступать аналогично, лишь бы вас не обидеть, но это так не работает.

«В современном мире очень выручают технологии, потому, выбрав себя и оставшись дома, вы можете созвониться на несколько минут со своими родственниками, поприветствовать их и поблагодарить, что они с пониманием отнеслись к вашей ситуации, а также порадоваться, что остальным удалось собраться вместе», — сообщает психолог.





Также совершенно нормально быть букой и не пускать к себе нежданных гостей, если заранее не было договоренности. Сейчас прийти в гости без уведомления, когда у каждого есть телефоны — просто неприлично. Поэтому никто не может вас осудить, что в свой выходной день вы хотите гладить белье и смотреть кино, а не крутиться вокруг гостей.

«Многих интересует, нормально ли мужу и жене отдыхать по отдельности? Нормально. Если из пяти поездок три были совместными, а одна — это рыбалка мужа с друзьями, а другая — досуг жены с подругами, то в семье все в порядке. Проблемы возникают, когда паре не хочется проводить время вместе. Отдельная история, когда оба являются фрилансерами и работают из дома, то желание куда-то уехать с теми же друзьями вполне естественно, главное, чтобы желание возвращаться к своей половинке тоже было», — разъясняет Эльмира Гаязова.

Как понять, что вы хорошо провели время в выходные? Вы будете чувствовать себя отдохнувшим, легким, бодрым, удовлетворенным, ощутите свежесть и желание погрузиться в социальную жизнь, и не удивляйтесь, что вам даже может хотеться вернуться на работу.