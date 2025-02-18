Как ходить в гололед и не упасть

Не нужно делать широких шагов

Когда на улице гололед, походка делается уже не такой уверенной, и пусть вы будете выглядеть несколько неуклюже, все равно не спешите, а когда важно не опоздать, закладывайте на дорогу чуть больше времени.

«В гололед необходимо, чтобы обувь имела нескользящую подошву. Лучше всего подходят ботинки или сапоги с рифленым протектором или специальные накладки против скольжения», — говорит травматолог-ортопед районной больницы города Еманжелинска Алексей Надежкин.

Ходите медленно и делайте шаг коротким, колени при этом пусть будут немного согнуты. Наступайте на всю стопу, а не только на носок или пятку. Самый оптимальный вариант — ходьба «ёлочкой».

Не убирайте руки в карманы, держите их свободными, чтобы в случае скольжения получилось быстро восстановить равновесие и удержаться на ногах.

«Если чувствуете себя неуверенно, возьмите трость с устройством противоскольжения. Идите по посыпанным дорожкам. Песок или соль делают поверхность менее скользкой», — отмечает специалист.

Когда понимаете, что начинаете падать, старайтесь сгруппироваться и приземлиться на бок, чтобы не удариться локтями, коленями или головой.

После падения оцените свое состояние. Когда ничего не болит сразу, имеется вероятность скрытых повреждений. Обратитесь за медицинской помощью, если почувствуете боль, отек или ограничение движения.