Как характер влияет на развитие бессонницы

Ученые связали особенности личности с проблемами сна

Бразильские ученые нашли связь между бессонницей и особенностями человеческой личности. Для этого представители науки наблюдали за двумя группами участников: здоровыми и теми, кто жаловался на бессонницу. Всего в анализе задействовали почти 600 человек.

Все добровольцы проходили тестирование, касающееся личностных черт. Это помогло выявить, что почти 62% людей, мучающихся бессонницей, отличались высоким уровнем невротизма. Среди тех, у кого со сном было все в порядке, невротиков оказалось на 30% меньше.

Эксперты посчитали невротизм условием, приводящим к бессоннице. Такие люди обычно зациклены на негативе, они постоянно прокручивают плохие мысли в голове, что и становится началом нарушений сна.

В ходе исследования также выяснилось, что при низком уровне открытости для новых опытов люди тоже имели повышенный риск проблем со сном.