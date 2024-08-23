Как избежать «синдрома упущенного лета»

Психологи советуют чаще гулять

С ощущением, что лето упущено, человек обычно сталкивается с приближающимся окончанием теплого сезона. Такое явление специалисты называют частным случаем синдрома упущенных возможностей.

«Есть понятие о синдроме или психологическом эффекте FoMO — синдроме упущенной выгоды. Его появление типично для тех случаев, когда человек имеет множество вариаций относительно развития какого-то события, но при этом выбрать должен лишь один возможный исход», — объясняют психологи.

Чтобы сожаления об ускользающем лете вас не угнетали, старайтесь чаще находить время для прогулок и наслаждения теплой погодой. Также к началу лета рекомендуется придумывать себе новое занятие, ставить какую-то задачу, тогда при осуществлении плана не возникнет ощущения, что лето проведено впустую.