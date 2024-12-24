Как избежать похмелья после новогодней ночи

Обязательно пейте больше воды за столом

Новогодняя ночь — это время веселья, праздничного настроения и, конечно, застолья. Однако с чрезмерным употреблением алкоголя часто приходит и похмелье, которое может испортить все впечатление от праздника.

Перед торжеством позаботьтесь о том, чтобы ваш организм был хорошо подготовлен. Употребляйте легкую, но питательную пищу, богатую углеводами и белками. Это замедляет усвоение алкоголя.

«Убедитесь, что вы пьете достаточно воды, — как в течение дня перед застольем, так и во время него. Вода поможет организму лучше справиться с алкоголем. Желательно после каждого алкогольного напитка выпивать стакан воды», — говорят наркологи.

Выбирайте качественные алкогольные напитки, так как сомнительные могут содержать примеси, способствующие похмелью.





Чередуйте горячительное с безалкогольными напитками, лучше с водой, так получится уменьшить общий объем потребляемого спиртного и снизить риск обезвоживания.

«Старайтесь контролировать количество выпитого. Установите для себя лимит и не превышайте его. Лучше наслаждаться меньшим количеством напитков, чем страдать от похмелья на следующий день. Не пейте, если кто-то вас подначивает, помните, что у каждого человека индивидуальная толерантность к спиртному», — сообщают специалисты.

Избегайте «пьяных» коктейлей — тех, что с высоким содержанием сахара и газированных напитков, они увеличивают риски похмелья.

Если во время празднования почувствуете, что вам стало плохо из-за выпитого алкоголя, вызывайте скорую помощь.