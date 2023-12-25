Как избежать переедания в новогоднюю ночь

Нутрициологи советуют забыть про хлеб, но помнить про воду

Новогодняя ночь несет в себе риски переедания, и особенно чревоугодию могут поддаться те, кто перед праздником садится на диету. Как же не допустить обжорства в главную ночь года?

«Дайте себе установку, что вы будете питаться умеренно. И ни в коем случае не голодайте в течение дня, ожидая ночного пиршества, иначе на пустой желудок вы точно начнете сметать все, что будете перед собой видеть», — говорят нутрициологи.

Не надо также готовить очень много каких-то угощений, допустим, пары салатов будет достаточно, еще есть время найти менее калорийные рецепты и выбрать что-то не столь вредное.

Приготовьте замену бутербродам в виде канапе, сырной или мясной тарелки. На основное блюдо лучше выбрать птицу, а гарнир сделать овощной или бобовый.

«Еще можно не ставить на стол хлеб, если его не будет, гости могут и не вспомнить о нем», — отмечают специалисты.

До застолья не забывайте о питьевом режиме, также позаботьтесь о наличии воды на столе. Важно, чтобы на один глоток алкоголя приходился глоток воды. Откажитесь от сладких газировки и соков — в них нет пользы и много лишних калорий.

Помните, Новый год — это не только вкусная еда, поэтому периодически вставайте из-за стола, чтобы потанцевать или просто размяться и отвлечься от угощений.