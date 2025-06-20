Как избежать комариных укусов

Не стоит игнорировать средства защиты

Если не хотите, чтобы летом вас искусали комары, не забывайте использовать элементарные методы защиты от насекомых. Дома и на даче следует установить противомоскитные сетки на окна и двери, пользоваться фумигаторами или электрофумигаторами, обрабатывать комнаты аэрозолями или инсектицидными средствами согласно прилагаемым к ним инструкциям.

«Для террас, веранд и палаток используйте противомоскитные спирали или стержни. Не держите в емкостях воду: она привлекает комаров. Регулярно очищайте емкости с водой. Не используйте сильные парфюмерные средства: они могут привлечь насекомых. Вечером и ночью старайтесь не открывать окна без москитных сеток», — информирует издание Om1.ru.

Выбираясь на природу, стоит прибегнуть к помощи репеллентов, надевать закрытую одежду, не ходить босиком по траве, избегать заболоченных мест и берегов водоемов. Вечерами при включенном свете и отсутствии москиток лучше не открывать окна.

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