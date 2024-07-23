Как избежать эффекта ноцебо при лечении

Пациент должен полностью доверять своему врачу

Во время лечения можно столкнуться не только с эффектом плацебо, но и с эффектом ноцебо, когда при негативных ожиданиях от терапии самочувствие пациента ухудшается.

«С эффектом ноцебо часто встречаются пациенты, принимающие дженерики — копии оригинальных медикаментов с тем же активным веществом, но стоящие дешевле. Как раз низкая цена заставляет человека сомневаться в том, что препарат ему поможет», — говорят медики.

Поскольку при исследованиях в плацебо-группах зачастую наблюдается результативность внушения и улучшения на этом фоне самочувствия испытуемых, во избежание эффекта ноцебо пациенту также важно настраивать себя на позитивный лад и верить в то, что лечение принесет пользу, не зацикливаясь при этом на возможных побочных действиях препарата.

Еще для успеха важно, чтобы человек доверял доктору и его тактике лечения, потому врачу необходимо детально ознакомить пациента со свойствами препарата и разъяснить задачи терапии. В случае, когда человек убежден, что лекарство не дает ожидаемого эффекта, врачу следует переубедить пациента или прописать иное лекарство.