Как избежать детской трагедии в ванной

Ребенок всегда должен быть на виду у взрослого

Ванная комната является самым травмоопасным местом в доме, и в зоне особого риска находятся дети. Утопление в ванне медики называют главной причиной травматической смерти детей до четырех лет. Если у ребенка диагностированы эпилепсия, аутизм, сердечная аритмия — это существенно повышает вероятность несчастного случая в ванной. Как избежать трагедии дома?

Прежде всего нужно позаботиться о том, чтобы пол всегда был сухим. Почти половина всех бытовых травм происходит в результате падения в ванной, ведь на влажном полу очень легко поскользнуться. Предотвратить проблему можно, постелив коврик. Главное, чтобы он сам не скользил на кафельном полу — имел ребристую поверхность или присоски.

«Купая ребенка, важно ни на минуту не оставлять его без присмотра. Нельзя оставлять даже с братом или сестрой, обязательно рядом с малышом должен быть взрослый. Нельзя бежать к телефону или уходить за полотенцем, возьмите заранее все, что нужно. Круги и кресла не спасают от утопления. Следите, чтобы ребенок всегда был от вас на расстоянии вытянутой руки. И не принимайте ванну вместе с ребенком, от усталости вы можете случайно заснуть», — предупреждают специалисты Клиники Южно-Уральского государственного медицинского университета Минздрава России.

Перед тем как поместить ребенка в воду, нужно проверить термометром ее температуру. Во время самого купания тоже надо периодически контролировать состояние воды, чтобы не случилось переохлаждения.





Позаботьтесь о том, чтобы косметика и бытовая химия хранились вне зоны доступа детей, даже мыло и зубная паста — все, что может стать причиной отравления, пореза или ожога — к этому может привести, например, использование дезодоранта.

«Если вы пользуетесь в ванной феном, электробритвой или другими приборами, обязательно отключайте их от сети, когда они не эксплуатируются. Обезопаситься от трагических случайностей позволит установка в ванной розеток с влагозащитой и оборудование электрического щитка устройством защитного отключения», — отмечают врачи.

Также важно закрывать крышку унитаза. Это необходимо не только из гигиенических соображений. Бывает такое, что маленький ребенок перевешивается и ударяется головой, опрокидываясь в унитаз.

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