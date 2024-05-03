Как избежать «дачного» инфаркта

Эти работы могут быть опасны для сердечников

В мае медиками фиксируется повышенное количество сердечно-сосудистых катастроф, спровоцированных дачными работами и резким началом физической активности после продолжительной зимней паузы. Такой внезапный переход к делам служит стрессом для организма, в особенности для людей с кардиологическими заболеваниями.

«При патологиях сердца и сосудов следует трудиться на садовом участке по минимуму, запрещается заниматься подъемом и переносом тяжестей свыше пяти килограммов, перекопкой земли и прополкой в наклоне из положения стоя — для этого дела нужно садиться», — предупреждают терапевты.

Перед тем как ехать на свою фазенду, следует сходить к доктору на контрольный прием, не прекращать приема прописанных медикаментов и прикупить для аптечки средства, нужные в экстренных случаях, оказывающие срочную помощь.

Также сердечникам не стоит оставаться на ночь в садовом домике в одиночестве — непременно под наблюдением кого-то, чтобы при необходимости больному вызвали бригаду медиков.

При болях и давлении в загрудинной области, одышке, ощущении дефицита кислорода, слабости, головокружении, аритмии, бледности кожных покровов, холодном липком поте, негативных проявлениях со стороны ЖКТ — тошноте, рвоте, что могут сопровождать инфаркт, а также если шея, челюсть, плечо, рука или спина отзываются дискомфортом — звоните в скорую.