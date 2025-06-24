Как избавиться от насекомых в доме

Можно воспользоваться спецсредствами или народными методами

Жаркая и влажная летняя погода могут спровоцировать появление в квартире нежелательных гостей в виде насекомых. Как же избавиться от них, если они пробрались в жилище?

«Стоит понимать, что не только температура и влажность воздуха, но и беспорядок в доме — крошки на столе, переполненное мусорное ведро и прочее становятся приманкой для насекомых, а если окна и двери всегда нараспашку и без москитных сеток, справиться с их нашествием будет непросто», — говорят дезинсекторы.

Если насекомые обосновались в доме, устранить их получится при помощи специализированных средств, продающихся в магазине, но при их использовании требуется соблюдать меры безопасности и особенно важно ограждать от контакта с ними детей и животных.

Прогнать насекомых из дома помогут и эфирные масла — годится лаванда, мята, эвкалипт. Применяйте их в аромалампах или в виде саше.





Наличие в доме живых растений — мяты, базилика, розмарина, герани, лимонного тимьяна сыграет роль природного репеллента.

«Существует несколько простых и эффективных ловушек для борьбы с насекомыми. Уксусная приманка делается путем добавления столовой ложки уксуса и жидкого мыла в стакан воды. Этот раствор заливают в стеклянную банку, что привлекает насекомых, но мыло не позволяет им выбраться обратно. Либо пленочная ловушка на основе приманки в виде меда или сладкого вина, налитого в банку и закрытого пищевой пленкой с проколами. Насекомые попадают внутрь, но не могут выбраться обратно», — информирует Горсайт.

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