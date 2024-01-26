Как избавиться от диоксида серы в сухофруктах

Веществом обрабатывается продукт от микробов

Сухофрукты, которые мы привыкли покупать, часто могут быть обработаны диоксидом серы (Е220) с целью уничтожения микробов и сохранения цвета. Опасно ли это вещество для организма?

«Подожженной серной шашкой, размещенной рядом с поддонами, где хранятся сухофрукты, обеспечивается устранение микробов и плесени за счет окутывания серой продуктов и создания защитного слоя на них», — объясняют технологи питания.

Внешне определить, что сухофрукты прошли такую обработку, можно по светлому оттенку. Бояться этой обработки не нужно, вещество входит в список разрешенных и неопасно для человека. Снизить концентрацию E220 получится, если помыть продукты в горячей воде либо оставить отмокать в воде на полчаса.