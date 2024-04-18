Как избавиться от боли в шее

Что может вызывать неприятные ощущения

Порядка 70% взрослых жалуются на дискомфортные ощущения в области шеи, при этом болеть может не только задняя часть, но и передняя и боковые. И не всегда неприятные проявления связаны непосредственно с самой шеей. Боль может быть и отраженной.

«Если болит шея, причина может быть и в щитовидной железе, и в гортани, могут быть поражены лимфоузлы или развиться стоматологические проблемы. В таком случае боль является отраженной и просто распространяется в шею», — сообщают врачи.

Если боль связана с шейным отделом позвоночника, например остеохондрозом или грыжей, она будет пронзающей, поскольку сдавливаются нервные корешки. Также не исключено, что она распространится в руки.

Конечно, чаще всего боли в шее все же вызваны проблемой именно в этой области. При хронической патологии устранением боли должен заняться невролог. Когда боль случается время от времени и понятно, что порождают ее какие-то привычные действия, нужно устранить провоцирующие факторы.

Чтобы шея не болела:

• контролируем осанку — спину держим прямой, а плечам позволяем расслабиться;

• пользуемся анатомической подушкой для сна;

• делаем растяжку — разрабатываем шею и плечевой пояс, так снизится напряжение и приобретется гибкость;

• прерываемся и разминаемся, если приходится подолгу сидеть;

• укрепляем шейные мышцы упражнениями — так сократятся риски травмирования и болезненности. А еще лучше — стремимся дать адекватную нагрузку всем группам мышц;

• предотвращаем стресс — он может вызвать какую угодно боль, расслабляемся, медитируем, следим за дыханием, осваиваем йогу и т. п.;

• правильно выбираем для себя обувь и мебель, чтобы не провоцировать напряжения в теле;

• контролируем свое положение при использовании гаджета — не зависаем головой вниз.