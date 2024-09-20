Как использовать репчатый лук при простуде

Овощ содержит противомикробные вещества

Репчатый лук — доступное и популярное средство, применяемое в народной медицине для профилактики и лечения простудных заболеваний. Овощ содержит витамины С и группы В, калий, магний, кальций, антиоксиданты и эфирные масла. Эти компоненты оказывают благотворное влияние на иммунную систему, способствуя ее укреплению и повышению устойчивости к вирусам и бактериям.

«Исследования показывают, что фитонциды, находящиеся в луке, обладают антивирусными свойствами, что помогает организму справляться с инфекциями. Лук позволяет уменьшить воспалительные процессы, что может значительно облегчить симптомы простуды. Регулярное употребление репчатого лука способствует улучшению работы иммунной системы, что особенно важно в сезон простуд», — говорят терапевты.

Для профилактики простудных заболеваний лук можно включать в свой рацион в виде салатов, приправ и соусов и даже чая с луком — приготовьте теплый напиток, добавив в него несколько ломтиков репчатого лука, мед и лимон. Этот чай поможет укрепить иммунитет и предупредить развитие заболевания.

Если вы уже заболели, лук также способен стать полезным помощником:

• лук с медом — смешайте мелко нарезанный лук с медом и оставьте на несколько часов. Получившуюся массу можно принимать по ложке несколько раз в день. Это средство помогает при кашле и боли в горле;

• ингаляции — вдыхание паров лукового отвара может облегчить заложенность носа и улучшить дыхание.