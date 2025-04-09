Как испечь полезный кулич

Что позволит снизить калорийность праздничной сдобы

Традиционный пасхальный кулич — очень вкусная, но весьма калорийная выпечка: в ста граммах может быть до 400 калорий. И для тех, кто следит за калорийностью своего рациона, но хочет полакомиться праздничной сдобой, важно сделать кулич более полезным. Как это возможно?

«Важно подобрать замену сахару, с этой целью можно воспользоваться эритритом, аллюлозой, стевией. Однако при изготовлении дрожжевых куличей все же придется взять небольшое количество сахара для опары, потому что он служит активатором дрожжей», — говорит технолог продукции общественного питания Василий Викторенков.

Для полезного кулича берите муку из цельного зерна, потому что в пшеничной высшего сорта отсутствует клетчатка, а вот в гречневой, овсяной, нутовой или миндальной она есть.

Также следует сократить в куличе количество жира, для этого сливочное масло заменяется йогуртом, авокадо или бананом. Питательности ПП-куличу можно придать при помощи белка — греческого йогурта, творога или протеина.