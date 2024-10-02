Как быстро справиться с панической атакой

Поможет техника граундинг

Если вас одолевает необъяснимая тревожность, она же паническая атака, можно попробовать унять ее с помощью метода «5-4-3-2-1», или техники самопомощи граундинг, что означает заземление.

Для этого нужно:

• назвать 5 вещей, которые вы видите;

• назвать 4 вещи, которые вы осязаете;

• назвать 3 звука, которые вы слышите;

• назвать 2 запаха, которые вы чувствуете;

• назвать 1 вещь, которую вы воспринимаете на вкус.

Когда вы теряете контроль над происходящим, важно переключиться с внутренних ощущений на внешние, словно «бросить разуму мячик», отвлекая от фиксации на неприятных переживаниях.