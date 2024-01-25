Как будущим родителям подготовиться к беременности

Предгравидарный период занимает не менее полугода

Хотите родить малыша? Чтобы все прошло хорошо, вам следует заняться предгравидарной подготовкой. Предгравидарная подготовка представляет собой диагностические, профилактические и лечебные мероприятия, оценивающие состояние здоровья и готовность будущих родителей к зачатию, беременности и рождению ребенка здоровым.

Основательный подход позволит женщине выносить малыша с минимальными рисками для себя, сохранить энергию, красоту и здоровье. Обратиться к гинекологу и начать подготовку нужно не позднее шести месяцев до предполагаемого зачатия.

«Самое простое, что могут сделать родители, — отказаться от вредных привычек и изменить подход к питанию. Я рекомендую паре включить в рацион жирную рыбу: лосось, форель, сельдь, сардины, кильку. Для формирования интеллекта ребенка и профилактики врожденных пороков необходимо принимать микронутриенты: калия йодид, фолиевую кислоту, витамин D», — говорит заведующая женской консультацией № 2 городской клинической больницы № 1 Челябинска акушер-гинеколог Анастасия Рудакова.

Важно! Определить дозировку необходимых компонентов может только врач на основании состояния здоровья будущей матери.





Женщине перед беременностью необходимо:

• сделать УЗИ органов малого таза и молочных желез на 5—7-й день цикла;

• сдать общий анализ крови;

• узнать группу крови и резус-фактор;

• проверить глюкозу натощак;

• исследовать кровь на ВИЧ-инфекцию, гепатиты B и C, проверить суммарные антитела к бледной трепонеме;

• выявить антитела к вирусам краснухи и кори;

• проконтролировать уровень гормона ТТГ;

• изучить результаты мазка фемофлор-скрин;

• пройти флюорографию;

• удостовериться в наличии у себя прививок от вирусного гепатита B, дифтерии, столбняка;

• посетить терапевта и стоматолога.

Будущему отцу следует:

• избегать тепловых процедур (подогрева сидений, бани, горячей ванны) и электромагнитных волн, вибрации, ионизирующего излучения;

• нормализовать массу тела;

• определить группу крови и резус-фактор при отрицательном резус-факторе партнерши;

• обследоваться на ИППП;

• принимать добавки, назначенные врачом.

«Если у партнеров есть хронические заболевания и они получают какое-то постоянное лечение, об этом важно рассказать врачу, готовящему пару к зачатию», — отмечает доктор.

После завершения подготовительного этапа можно приступать к зачатию. Медики считают, что оптимальная частота половых контактов для будущих родителей составляет три-четыре раза в неделю.