Как алкогольные напитки приводят к разрушению зубов

Частое их потребление всесторонне вредит организму

Алкоголь вреден для всего организма, его пагубное воздействие сказывается даже на состоянии зубов. Спиртное портит минеральный состав зубов, провоцирует снижение уровня кальция, потому от регулярного потребления таких напитков можно заметить появившуюся хрупкость зубов, их раскрошивание и трещинки на эмали.

Определенные вина даже изменяют цвет эмали, и мнение, что кусочком сыра, который будет съеден после напитка, удастся предотвратить нежелательные последствия, является всего лишь мифом.

«Особая опасность для зубов исходит от разнообразного крепкого и слабоалкогольного питья, где в большом количестве имеются сахар и ненатуральные красители. Сахар благоприятствует размножению бактерий, вызывающих кариес. А от частого потребления этанола появляется сухость в полости рта, слюна меняет свой состав, отчего образуется зубной налет и камень. Ферментам, находящимся в слюне, удается очищать рот и устранять вредоносные бактерии, но дрожжи и сахар, имеющиеся в горячительных напитках, нарушают микрофлору и провоцируют грибковое поражение», — рассказывают стоматологи.

Алкоголь вредит и деснам, при злоупотреблении спиртным страдают сосуды, что приводит к нарушению питания тканей и дефицитным состояниям. Далее развивается пародонтит. Деснам приходится сталкиваться с воспалением, кровоточивостью, затем разрушается костная ткань, происходит расшатывание и выпадение зубов.