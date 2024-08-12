Кабачки полезны для фигуры и пищеварения

За что еще можно полюбить эти плоды

В интернете шутят: если кто-то угощает тебя кабачком в августе — ты не одинок. С кабачками вообще связано много мемов относительно их ненужности, даже становится обидно за эти полезные овощи. На самом деле кабачки можно широко использовать в кулинарии благодаря их нежному вкусу и универсальности, и при этом получать много преимуществ для здоровья.

«Кабачки являются низкокалорийными овощами — в 100 граммах около 16 калорий, что идеально для диетического питания. В кабачках содержится витамин С, важный для иммунитета и усвоения железа, витамины группы B, содействующие обмену веществ, работе нервной системы и состоянию кожных покровов, витамин A, улучшающий зрение», — говорят нутрициологи.





Овощи поставляют в организм калий, необходимый для поддержания нормального уровня артериального давления и правильной работы сердечно-сосудистой системы, магний — важный для функционирования мышц и нервов, фосфор и кальций, укрепляющие кости и зубы.

В кабачках имеется значительное количество клетчатки, активизирующей процессы пищеварения и благоприятствующей здоровью кишечника.

Антиоксиданты, содержащиеся в кабачках, помогают бороться со свободными радикалами, что может снижать риск развития хронических заболеваний, таких как онкология и сердечно-сосудистые патологии.