К ягодным смузи не стоит добавлять бананы

Почему эти фрукты не надо включать в состав

Пользу смузи на основе ягод, оказывается, может существенно снизить наличие бананов в напитке. Причина в том, что бананы содержат в себе природный фермент полифенолоксидазу.

«Из-за этого фермента в ягодном смузи организм не получит полезные флавонолы — эти природные антиоксиданты будут утрачены в количестве до 84%, а ведь они благотворны для состояния сердечно-сосудистой системы и головного мозга», — сообщают ученые.

Исследование групп, употреблявших два вида смузи, выявило, что напитки без бананов позволяют людям усвоить значительную часть получаемых от ягод флаванолов.

Вместо бананов ягодный смузи стоит готовить с ананасом, апельсином, манго, йогуртом.

Отметим, бананы рекомендуется исключать только из смузи с ягодами, сами по себе фрукты должны регулярно присутствовать в рационе.