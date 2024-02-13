К 2050 году у каждого четвертого человека может нарушиться слух

Причиной тому станет популярное устройство

Всемирная организация здравоохранения сообщает, что порядка 430 миллионов жителей планеты столкнулись с потерей слуха, и ежегодно это число прилично увеличивается. Причинами такой патологии ученые называют использование персональных наушников (громкость до 105 дБ) и воздействие внешнего шума с частотой от 104 до 112 дБ.

«Шумы выше 85 дБ уже повреждают волоски в органе слуха. Если слушать такие шумы в течение восьми часов, слух может снизиться. Когда звук достигает 88 дБ, безопасным временем прослушивания уже станут четыре часа, при поднятии шума до 91 дБ — только 2 часа», — сообщают специалисты.

Сравните: шум в 91 дБ может исходить от метро, проезжающего мотоцикла, газонокосилки, в 94 дБ — от фена, кухонных блендера или комбайна, 100 дБ — мощность трактора и громкость в наушниках, 112 дБ — максимальные мощности некоторых устройств через наушники, шумы на рок-концерте и звуки бензопилы.

ВОЗ призывает людей снижать уровень громкости в своих наушниках, а также использовать их непродолжительное время. Если относиться к этому без внимания, в 2050 году у каждого четвертого человека начнут выявлять нарушения слуха.