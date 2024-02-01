К 2035 году человек станет весить на 15 килограммов больше

Прогнозируется увеличение массы тела за счет жировой ткани

Ученые с 1975 года ведут наблюдения за изменениями компонентного состава тела человека в России. За этот относительно небольшой период установлено, что среднестатистический человек потерял мышечную ткань в количестве, равном 3 кг, а вот жировую увеличил на целых 6. Все это также сочетается с уменьшением костной ткани почти на 1 кг.

«Математиками просчитано, как физически будет развиваться население страны. К сожалению, к 2035 году среднестатистический человек рискует весить 90 кг при росте 182 см, в сравнении с данными 2023 года, когда средний вес составлял 75 кг, — то есть человек рискует стать больше на 15 кг», — сообщается об исследовании.

Если же ситуация начнет развиваться по оптимистическому прогнозу, вес составит порядка 68,5 кг при росте 177 см. Более реалистичный прогноз, то есть золотая середина, к которой желательно стремиться, — это 78,5 кг при 179 см.

Отметим, вес считается нормальным, если индекс массы тела (ИМТ) находится в пределах 18,5—24,9. Рассчитывается ИМТ так: вес (кг) / рост (м²).

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