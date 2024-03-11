К 2025 году могут появиться новые врачебные специализации

Чем будут заниматься медики в ближайшем будущем

Благодаря развитию науки в областях автоматизации и генной инженерии, в медицинской сфере, которая также постоянно совершенствуется, уже скоро могут понадобиться специалисты современных направлений. Старт их подготовки вероятен уже в 2025 году. Кто же они, медики будущего?

IT-врач — такой специалист нужен для составления баз данных, написания и запуска программного обеспечения для оборудования, используемого в диагностике. Эксперт займется сбором, анализированием и применением полученной информации при работе с крупными медицинскими базами данных.

Генетический консультант — цель деятельности этого медработника — в генетической диагностике пациента с помощью современного оборудования, написании заключений и составлении тактики дальнейшего лечения.

Сетевой врач — он будет терапевтом, но с повышенными профессиональными умениями: понадобится быть первоклассным диагностом, чтобы ставить точный диагноз и назначать терапию пациенту без возможности контактировать с ним физически и проводить очный осмотр.