Изжога может стать причиной онкологии

Как не провоцировать кислотный рефлюкс

Неприятные ощущения жжения и дискомфорта в грудной области, именуемые изжогой или кислотным рефлюксом, появляются при обратном забросе желудочного содержимого в пищевод. Игнорировать изжогу нельзя: отсутствие лечения имеет серьезные последствия.

«Результатом забросов содержимого желудка, а иногда и дуоденального содержимого, что находится в просвете двенадцатиперстной кишки, становятся повреждения слизистой пищевода, а это опасно эрозиями и язвами, сужением просвета и нарушением проходимости пищевода, развитием пищевода Барретта — когда на стенках пищевода формируется нехарактерный для него кишечный метаплазированный эпителий, что чревато онкопоражением органа», — предупреждают гастроэнтерологи.

Чтобы не провоцировать изжогу:

• не переедайте, должно быть три-четыре основных приема пищи, последний из которых не позднее чем за два часа до сна;

• снизьте массу тела при ее избытке;

• когда изжога беспокоит по ночам, следите, чтобы зона изголовья была приподнятой, можно подобрать для этого клиновидную подушку;

• не провоцируйте повышения внутрибрюшного давления: не носите тугие пояса и корсеты, не поднимайте вес более 10 кг для обеих рук, избегайте работы, требующей наклона туловища вперед, не делайте упражнений, от которых перенапрягаются мышцы брюшного пресса;

• откажитесь от продуктов, которые могут провоцировать изжогу именно у вас;

• посетите врача и пройдите диагностику.